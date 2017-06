Il Gladbach forte su Gabbiadini. Napoli, opzione per Dahoud?

Il Borussia Monchengladbach irrompe nella corsa per Manolo Gabbiadini. Secondo quanto riferisce il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, Silvio Pagliari, agente del giocatore del Napoli, è in contatto con il club tedesco. Sarebbe quindi molto calda la pista che porterebbe l'attaccante in Bundesliga alla volta della squadra allenata da Dieter Hecking.



Nell'operazione gli azzurri potrebbero opzionare forte centrocampista Mahmoud Dahoud, 21enne siriano naturalizzato tedesco. Le prossime ore saranno decisive per capire se il matrimonio tra il Gladbach e Gabbiadini si farà. La punta era stata accostata anche a Southampton, West Bromwich, Leicester e Watford.