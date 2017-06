Il ds del Valencia: "André Gomes ha rifiutato la Juve. Zaza ci piace"

Jesù Garcia Pitarch ha rivelato alcuni retroscena di mercato. Il direttore sportivo del Valencia ha infatti dichiarato che André Gomes, ex centrocampista della squadra della Comunitad, attualmente in forza al Barcellona, è stato sul punto di passare al Real Madrid, l'estate scorsa.



Pitarch, parlando a Marca, in merito al possibile arrivo in Spagna di Simone Zaza, ha aggiunto: "In estate abbiamo cercato di prelevare Zaza, prima che fallisse la trattativa con il Real Madrid per Gomes, che piaceva pure al club di Torino. La Juventus era disposta a cedere in cambio del portoghese sia lo stesso Zaza che Hernanes. Andrè ha rifiutato la Juve, ma a noi Zaza interessa ancora e resta uno dei nostri obiettivi".