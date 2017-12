Il Corriere della Sera: "Il fratello ha offerto Dybala al Psg"

Nella Juventus che è tornata a volare in campionato e ha ritrovato la propria proverbiale solidità difensiva, a tenere banco è sempre il "caso Dybala". Dopo un inizio di stagione strepitoso, l'attaccante argentino sta vivendo un lungo periodo di appannamento che ha portato a due panchine consecutive e diverse tirate di orecchie da parte di allenatore, compagni e dirigenti.

Ora però il caso si arricchisce di un nuovo capitolo, almeno stando a quanto riporta il Corriere della Sera. Secondo quanto riporta il quotidiano milanese, infatti, alla base delle tensioni delle ultime settimane tra il club e l'attaccante argentino ci sarebbe il tentativo del fratello-agente Mariano di offrire la Joya al Paris Saint Germain. In particolare, si legge, a far infuriare l'amministratore delegato Beppe Marotta sarebbe stato un volo a Parigi di Mariano, 36 anni, per incontrare alcuni dirigenti del Psg. Da qui nascerebbe lo scontro che sta agitando i bianconeri.

A Torino, sempre secondo quanto riporta il Corriere della Sera, avrebbero scoperto del viaggio in Francia non perché avvertiti dai colleghi francesi, ma solo grazie alle foto messe sui social dalla fidanzata di Dybala, insieme a Mariano nella trasferta parigina. Una "sfrontatezza" che avrebbe irritato non poco la Juventus, che ora non avrebbe più intenzione di offrire a Dybala una rinegoziazione del contratto in scadenza nel 2022. La spaccatura tra la Juve e la Joya si fa sempre più profonda, ma un gol contro la Roma potrebbe scacciare qualche nube.