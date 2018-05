Il Chongqing Lifan annuncia: "Non prenderemo Iniesta"

Non sarà il Chongqing Lifan la prossima squadra di Andres Iniesta. Il club cinese in una nota ha comunicato infatti che non acquisterà il giocatore in uscita dal Barcellona: "Non andremo contro la politica dei costi della Federazione né distorceremo il mercato ma continueremo a investire in modo razionale. Approfondiremo la cooperazione (commerciale ndr) con Iniesta, ma non verrà da noi come giocatore".



Si tratta di una evidente retromarcia perché qualche settimana fa Gong Daxing, il presidente della società di Chinese Super League, aveva parlato in maniera chiara: "Sono sicuro che potremo presentare Iniesta. Il suo arrivo porterà un grande miglioramento al Chongqing e un beneficio alla nostra marca". Al momento dunque l'unica certezza è che il centrocampista spagnolo lascerà la Catalogna per giocare fuori dall'Europa, non si sa ancora con quale maglia.