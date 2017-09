Il Chelsea studia il colpo: Diego Costa per arrivare a Griezmann

Il Chelsea studia già il colpo da effettuare nel mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce il Sun, i Blues avrebbero infatti messo nel mirino Antoine Griezmann, seguito in estate dal Manchester United. Per riuscire a strappare la punta francese all'Atletico Madrid il club di Abramovich starebbe pensando di inserire nell'eventuale trattativa Diego Costa, escluso definitivamente dal progetto di Conte, in rotta con la società inglese e desideroso di tornare a giocare con i colchoneros.



Griezmann ha una clausola rescissoria da 100 milioni (durante l'ultima sessione di mercato era salita fino a 200 milioni per scoraggiare le pretendenti) e i campioni d'Inghilterra proverebbero ad abbassarla a 75-80 milioni proprio grazie a Diego Costa: in questo modo il brasiliano naturalizzato spagnolo sarebbe 'utile' e in qualche modo potrebbe tornare il sereno tra le parti dopo i duri scontri delle ultime settimane. Dalle parti di Stamford Bridge già sognano la coppia Morata-Griezmann...