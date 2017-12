Il Barcellona studia il colpo Özil: "L'Arsenal chiede 20 milioni"

Il Barcellona studia il grande colpo sul mercato. L'obiettivo numero uno resta sempre Phillipe Coutinho, inseguito a lungo e vanamente la scorsa estate. Il Liverpool continuerebbe però a fare muro per il brasiliano che peraltro non avrebbe la possibilità di giocare in Champions League essendo già sceso in campo con i Reds. In ogni caso, secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, l'operazione risulterebbe costosissima qualora dovesse andare in porto.



Ecco perché in Catalogna si valutano alternative al 25enne: in pole position ci sarebbe Mesut Özil. L'ala tedesca, contratto in scadenza il 30 giugno 2018, non rinnoverà con l'Arsenal e con ogni probabilità lascerà l'Inghilterra a gennaio: nelle scorse settimane si era parlato di un accordo vicinissimo con lo United di Mourinho ma ora il Barça potrebbe sorpassare i Red Devils e rinforzare la rosa soprattutto in chiave Champions. I Gunners chiederebbero circa 20 milioni di euro per liberare il giocatore e i blaugrana starebbero seriamente pensando di investire questa cifra.