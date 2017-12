Il Barcellona prova a trattenere Mascherano

L'infortunio muscolare subito sabato scorso da Samuel Umtiti nel match casalingo contro il Celta Vigo non ha fatto cambiare idea a Javier Mascherano. L'argentino, che secondo il Mundo Deportivo vuole lasciare il Barcellona nel prossimo mese di gennaio, ha un contratto col club blaugrana fino al 2019, ma da tempo ha deciso di volersene andare.



Mascherano ha già comunicato la propria decisione ai dirigenti del proprio club: l'argentino, che nel Barcellona da centrocampista si è trasformato in centrale difensivo, dopo l'arrivo di Ernesto Valverde in panchina e la concomitante esplosione di Umtiti, non ha trovato spazio nello schieramento titolare.



Ecco, dunque, la decisione di togliere il disturbo, dopo oltre 300 partite con la maglia blaugrana. Mascherano punta a giocare i Mondiali in Russia con l'Argentina e, per farlo, deve essere quantomeno titolare nella propria squadra. Adesso che Umtiti si è fermato, dopo una prima fase della stagione giocata su livelli altissimi, il ds del Barca, Robert Fernandez, cercherà di convincere Mascherano a riconsiderare la propria decisione. All'argentino l'ultima parola