Il Barcellona non molla Dybala: "Con 120 milioni può partire"

Le difficoltà nell'acquistare Coutinho e il muro del Borussia Dortmund per Dembélé stanno rendendo difficile la vita al Barcellona del dopo-Neymar. Ecco perché, secondo il Mundo Deportivo, in casa blaugrana non viene scartato il nome di Paulo Dybala per sostituire il brasiliano passato al Paris Saint Germain.



Secondo il quotidiano spagnolo, la Juventus sarebbe interessata ad inserire qualche giocatore nell'affare per abbassare la cifra totale ("120 milioni di euro"). Si cita André Gomes, pupillo di Paratici, oltre a Rakitic e Rafinha. Il primo effettivamente piace ai bianconeri ma ha ricevuto garanzie da Valverde e rimarrà mentre il secondo vorrebbe partire per avere più spazio nell'anno che porta al Mondiale.



Un altro indizio - secondo MD - avvicinerebbe la Joya al Barça: la predilizione di Messi per il connazionale come confermato anche dalle parole scambiate recentemente da Sampaoli con la Pulce. Leo avrebbe chiesto al ct argentino di considerare Dybala un punto fisso della Seleccion. In più, ci sarebbe una presunta promessa strappata dal nuovo numero 10 bianconero alla propria società: "Se arriva un'offerta da 120 milioni dal Barcellona, lasciatemi partire senza tanti problemi. In caso di altre squadre, ne parleremmo assieme".