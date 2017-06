Il Barcellona fa sul serio: "Saremo attenti e preparati su Dybala"

Le voci sul forte interesse del Barcellona per Dybala non sono campate per aria. La conferma arriva dal ds blaugrana Robert Fernandez che al Mundo Deportivo ha dichiarato: "Dybala? Il Barça sarà attento e preparato, ci faremo trovare pronti ma sempre tenendo conto di quello che abbiamo già in casa". Il club spagnolo, nonostante l'imminente rinnovo della punta con la Juventus, fa insomma sul serio e non è escluso un duello con il Real Madrid nella prossima sessione di mercato.



Fernandez ha parlato anche di Verratti: "Vi ricordate cosa accadde con Thiago Silva? Il Psg non vuole trattare con noi". Chiusura dedicata al successore di Luis Enrique e alla situazione di due giocatori: "Non si è ancora deciso perché al momento è più importante rimanere concentrati sugli obiettivi del presente. Messi e Iniesta qui sono felici, lo si vede dai loro occhi".