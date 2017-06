Il Barcellona: "Deulofeu giocherà sicuramente con noi la prossima stagione"

Deulofeu sempre più lontano dal Milan. La conferma arriva dal dt del Barcellona Robert Fernandez che a TV3 ha annunciato: "Deulofeu è un'opzione per il futuro del Barcellona, possiamo riscattarlo (dall'Everton ndr) per 12 milioni di euro e lo faremo".



Nessun dubbio sulla permanenza dello spagnolo: "Se resterà con noi? Sicuramente sì, giocherà nel Barcellona nella prossima stagione". Si tratta di una pessima notizia per il club di via Aldo Rossi, che sperava di poter intavolare una trattativa qualora Deulofeu non fosse rientrato nei piani del successore di Luis Enrique sulla panchina blaugrana. Il Barça è intenzionato invece a puntare sul giocatore indipendemente dalla scelta del nuovo allenatore.



Non trova invece al momento riscontri l'indiscrezione del Mundo Deportivo secondo cui sarebbe presente una clausola nel contratto di Dulofeu, clausola che gli permetterebbe di rifiutare il ritorno al Barcellona.