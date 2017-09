Il Barcellona denuncia Neymar: "Ci deve dare parecchi milioni"

Tra Neymar e il Barcellona non è ancora finita. Tramite un comunicato ufficiale i blugrana hanno fatto sapere di aver denunciato l'attaccante brasiliano alla corte sociale della città catalana intentando una causa di lavoro nei suoi confronti per inadempimento contrattuale.



Nello specifico i blaugrana chiedono che la punta ora in forza al Psg versi la somma stabilita come premio per il rinnovo (cifra non indicata), paghi 8,5 milioni di danni e indennizzo più un ulteriore 10% di mora per un totale di oltre 9,3 milioni. Il club spagnolo chiede che sia la società di Al-Khelaifi a farsi carico della somma qualora la punta non possa farlo.



Il Barça nel comunicato spiega che la decisione è arrivata "per difendere i propri interessi dopo la rescissione unilaterale del contratto pochi mesi dopo il suo rinnovo fino al 2021. Difenderemo i nostri diritti in linea con i procedimenti stabiliti dagli organismi competenti e senza entrare in dispute dialettiche con il giocatore".

Comunicado del FC Barcelona pic.twitter.com/opVIIJ4mh6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 22 agosto 2017