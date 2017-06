Icardi, ufficiale il rinnovo fino al 2021: "Un onore"

Ora è ufficiale: Mauro Icardi ha prolungato il proprio contratto con l'Inter e ora guadagnerà circa 5,5 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Nel nuovo contratto è prevista anche una clausola da 110 milioni, esercitabile solo dai club esteri. Questo il comunicato della società nerazzurra: "F.C. Internazionale è felice di annunciare di aver raggiunto l'accordo con Mauro Icardi per il rinnovo del contratto: Mauro continuerà a vestire i nostri colori fino al 2021. Nato a Rosario il 19 febbraio 1993, Icardi è arrivato all'Inter dalla Sampdoria nella stagione 2013-14: da allora ha collezionato 114 presenze tra campionato e coppe e 58 reti, mantenendo una media realizzativa tra le migliori della storia nerazzurra".



Il capitano argentino ha commentato così l'annuncio: "E' un onore vestire questa maglia, sono molto legato a questo club e vorrei rimanere a lungo. Non ho mai pensato di lasciare Milano perchè in questa città tutta la mia famiglia si trova bene. Ringrazio Wanda: grazie al suo apporto è stato raggiunto l'accordo, lei è una persona tosta. Io come Totti? Sono giovane, non posso promettere di restare qui per 20 anni ma questo è l'obiettivo". Questi, invece, gli obiettivi dell'Inter: "La società ha fatto tanti sacrifici, dobbiamo cominciare a vincere e tornare in Champions. Se lavoriamo duramente possiamo toglierci soddisfazioni. Da capitano, la mia responsabilità è quella di tornare nella grande Europa". No comment sui dettagli di contratto: "Non so perché ci sia la clausola per le squadre estere, va chiesto al club".



Diplomatico sulla mancata convocazione per l'Argentina: "Sono cose che valuta l'allenatore. Quando arriverà la mia opportunità sarò disponibile per fare bene e segnare". Infine, su de Boer: "E' un grande allenatore, e si vede da come giochiamo adesso. Ci farà fare delle cose che ci faranno diventare grandi. Con lui ho un ottimo rapporto".