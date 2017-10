Icardi, l'Inter ti coccola: nuovo aumento in arrivo

L'inter torna al lavoro nel pomeriggio e c'e' subito una buona notizia: a 34 giorni dall'infortuniio al ginocchio destro rimediato in allenamento con la nazionale portoghese, Cancelo torna ad allenarsi con il gruppo. Lo scorso 29 agosto il laterale aveva rimediato una distrazione al legamento collaterale del ginocchio. L'intenzione di Spalletti è quella di averlo a disposizione per il derby con il Milan di domenica 15.

Abbondanza sugli esterni quindi per il tecnico toscano, e società che sta programmando con calma e chiarezza il futuro prossimo attraverso alcuni rinnovi di contratto: i primi saranno quelli di Handanovic e del giovane difensore belga Vanheusden, calsse 99, attualmente infortunato.

Il buon momento e il buon feeling intorno alla squadra e al lavoro di Spalletti è stato verbalizzato anche da Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato Pirelli e sponsor del club (“Spalletti è un ottimo allenatore e sta facendo I risultati, sta dando la grinta, poi arriverà anche la qualità. Senza la fortuna è difficile fare risultati”).

Ma il progetto Inter nella sua parte più nobile prevede anche un altro rinnovo del contratto nei prossimi mesi per Mauro Icardi, che aveva prolungato l'estate scorsa a 4 milioni e mezzo a stagione con clausola da 110 milioni per l'estero. Il rendimento e l'affidabilità del capitano lo porteranno a vedersi ritoccare verso l'alto l'attuale ingaggio per assestarsi sugli stipendi medi dei migliori attaccanti europei.