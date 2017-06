Ibrahimovic svincolato, i tifosi del Milan vogliono il suo ritorno

I tifosi del Milan sognano il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Dopo che il Manchester United ha deciso di non rinnovare il contratto allo svedese, su twitter i tifosi rossoneri si sono scatenati esprimendo il desiderio di vedere l'attaccante a Milanello. L'hashtag #IbrahimovicMilan è diventato infatti trend topic in breve tempo. Si tratta però di un'operazione praticamente impossibile, di un sogno destinato a rimanere tale per diversi motivi.



Il procuratore del centravanti, come noto, è Mino Raiola e tra l'agente e il club rossonero non scorre buon sangue, per usare un eufemismo, per via della vicenda Donnarumma. La questione del rinnovo del portiere ha creato un solco con la dirigenza rossonera, una frattura difficlmente sanabile.



Inoltre il quasi 36enne Ibra non sembra rientrare nei piani di via Aldo Rossi, senza dimenticare poi che a causa dell'infortunio al ginocchio il fuoriclasse sarà disponibile solo a partire dai primi mesi del 2018. Più verosimilmente il suo futuro sarà perciò negli Stati Uniti.