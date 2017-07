Ibrahimovic: "Presto farò un annuncio enorme"

The One and Only #minoraiola Un post condiviso da IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) in data: 13 Lug 2017 alle ore 05:05 PDT

"Ehi Ibra, quale sarà il tuo futuro?". "A breve ci sarà un grande annuncio, enorme". Sarà stato serio Zlatan Ibrahimovic quando ha risposto così ai fotografi che gli chiedevano del proprio futuro? Lo svedese aveva appena lasciato un ristorante di Manchester dove aveva cenato con l'agente Mino Raiola, così è lecito pensare che a tavola avranno parlato di mercato.



Il mistero potrà risolverlo soltanto lui. Se fosse solo una "manovra di depistaggio" o più banalmente una presa in giro, non sarebbe la prima volta. La scorsa estate, quando tutto il mondo di fatto sapeva che sarebbe andato al Manchester United, annunciò una conferenza stampa lasciando intendere che avrebbe comunicato a tutti in quale squadra avrebbe giocato e invece di trattava solo di promozione di prodotti della sua azienda



Di sicuro c'è che Ibra si è rotto il crociato ad aprile e che il Manchester United non gli ha rinnovato il contratto scaduto il 30 giugno, considerando che il giocatore rientrerà probabilmente solo a gennaio. L'ipotesi più verosimile è che firmi per i Los Angeles Galaxy, che lo corteggiano da tempo, ma non è da escludere una permanenza in Europa. Intanto lui se la spassa anche sui social dove pubblica una foto con Raiola che, senza grande eleganza, solleva il dito medio. Ma Ibra lo esalta: "Il solo e unico Mino Raiola"