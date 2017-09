Ibra-United, il ritorno è ufficiale: contratto di un anno e maglia numero 10

Zlatan Ibrahimovic di nuovo al Manchester United. Ora è davvero ufficiale. La punta svedese ha firmato un contratto annuale con i Red Devils e indosserà la maglia numero 10 come ha annunciato il club inglese. Nella scorsa stagione l'attaccante ha realizzato 28 gol in 46 partite prima del grave infortunio al ginocchio ad aprile.



"Siamo felici che Zlatan sia sulla via del recupero e siamo altrettanto felici di avere a disposizione la sua ambizione e la sua esperienza. Dopo il contributo dello scorso anno merita la nostra fiducia e lo aspetteremo con pazienza. Non ho dubbi che sarà importante nella seconda parte della stagione" ha dichiarato Mourinho.



Dal canto suo Ibra non ha nascosto la sua soddisfazione: "Sono tornato per finire qullo che ho iniziato. E' sempre stata mia intenzione rimanere in questo club. Non vedo l'ora di scendere in campo all'Old Trafford anche se so che devo prendere tutto il tempo necessario per recuperare completamente. Ho lavorato duramente e continuerò a farlo". Il 35enne ha annunciato la firma con un'immagine davvero suggestiva su Instagram nella quale stringe la mano al Diavolo e con un messaggio breve ma eloquente: "I United it". E' tempo di un nuovo patto con i Diavoli Rossi...

I UNITED it @manchesterunited Un post condiviso da IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) in data: 24 Ago 2017 alle ore 06:08 PDT