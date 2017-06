Ibra, lo United ci ripensa: pronto un nuovo contratto, ma breve

Soltanto una settimana fa era stato ufficializzato il divorzio tra Zlatan Ibrahimovic e il Manchester United, ma non è assolutamente detto che lo svedese, 28 gol in stagione, lasci Old Trafford.

L'indiscrezione arriva dal ‘Manchester Evening News‘, secondo cui la società inglese, che sta chiudendo in questi giorni per l'acquisto di Morata dal Real Madrid, avrebbe intenzione di offrire all’ex Juventus, Milan e Inter un nuovo contratto dalla breve durata.

Il giocatore continuerebbe la riabilitazione con la squadra allenata da Josè Mourinho, ma il possibile nuovo accordo dipenderebbe dal modo in cui Ibrahimovic recupererà dall’infortunio al legamento crociato anteriore (qualche giorno fa lo svedese già palleggiava, "I leoni non sono umani").

Una proposta interessante che premetterebbe ad Ibra di giocare la Champions, ma cosa penserà lo svedese di un contratto a tempo?