Howedes-Schalke, saluto polemico: "I partenti si possono trattenere"

Howedes saluta lo Schalke 04 su Facebook. Lo fa in maniera polemica, soprattutto nei confronti del tecnico Domenico Tedesco che ha deciso di togliergli la fascia di capitano dopo 6 anni. Con l'allenatore negli ultimi tempi la frattura è diventata insanabile, il 29enne è rimasto ai margini del progetto ed è stata quasi una logica conseguenza lasciare la Germania: "Vado via come giocatore, resto come tifoso. Il club è una parte essenziale della mia vita dal 2001 come tifoso, giocatore delle giovanili e professionista. Nelle ultime settimane il rapporto di fiducia però è stato messo alla prova più volte. L'avermi tolto la fascia è solo un esempio".



"Quattro settimane fa avrei dato del pazzo a chi mi diceva che sarei andato all'estero. Invece è realtà e francamente sono senza parole. I partenti si possono trattenere, se si vuole" sottolinea poi il difensore con un chiaro riferimento proprio a Tedesco, il quale aveva affermato che è sbagliato far restare i partenti e aveva addossato al giocatore la responsabilità della partenza.



In ogni caso il club ha voluto ringraziare Howedes con un tweet in italiano: "Giocatore esemplare ogni volta che hai vestito la nostra maglia. Grazie! Buona fortuna per la tua avventura alla Juventus". 16 anni del resto non si possono dimenticare.

Giocatore esemplare ogni volta che hai vestito la nostra maglia. Grazie @BeneHoewedes! Buona fortuna per la tua avventura alla @juventusfc! — FC Schalke 04 (@s04) 30 agosto 2017