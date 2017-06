Hernanes in Cina: è ufficiale. E la Juve guadagna 2,2 milioni

Le strade della Juventus e di Hernanes si separano ufficialmente, con tanto di ringraziamenti social in portoghese. "Obrigado", scrive il club su Twitter. E il motivo non sta soltanto nelle capriole, a dire il vero pochissime (due in un anno e mezzo), che il giocatore ha mostrato dopo i suoi gol. Il centrocampista, arrivato in bianconero alla fine del mercato estivo del 2015, proseguirà la sua carriera in Cina, nell'Hebei Fortune: è stato ceduto a titolo definitivo per 8 milioni di euro che saranno interamente pagati entro 15 giorni dal rilascio del transfer internazionale", come si legge sul comunicato ufficiale, ed e' previsto anche un "bonus" di 2 milioni.



"L'operazione - spiega la Juventus - genera un effetto economico positivo di circa 2,2 milioni di euro". Non male: con la Juventus Hernanes ha collezionato 35 presenze, 24 in campionato, 4 in Coppa Italia e 7 in Champions League, vincendo uno scudetto e una Coppa Italia. Ma senza lasciare mai il segno. Sul proprio sito la Juve lo esalta comunque: "Ha saputo reinventarsi, seguendo le indicazioni di Allegri, e ricoprendo un ruolo per lui inedito fino alla scorsa stagione: quello di regista davanti alla difesa. Ricordiamo il suo gran secondo tempo allo Stadium contro il Bayern nell'andata degli ottavi di Champions".