Hernanes e Juve ai titoli di coda. Il brasiliano verso il Genoa

Per un centrocampista che va, eccone un altro che viene. Dopo l'arrivo di Rincon a Torino, è molto calda la pista che potrebbe portare Hernanes in rossoblu. Il 31enne di Recife, vicinissimo al Grifone già in estate, è il regalo di Preziosi a Juric e ai suoi tifosi. Il Profeta arriverà in prestito con diritto di riscatto, con una parte di stipendio pagata dalla Juventus (1,2 milioni fino a giugno).



Il brasiliano paga le prestazioni deludenti e le scelte della società per la sessione invernale, avendo la dirigenza (in comune accordo con Allegri) scelto di puntare su altri nomi a centrocampo. Hernanes in stagione ha giocato 816', segnando solamente in occasione della partita con il Pescara. In bianconero ha totalizzato 34 presenze, 2 gol e un assist.