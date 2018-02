Henry come Gattuso, l'Arsenal ci pensa: "Sarebbe un sogno"

Ai nostalgici di Highbury la suggestione che avvolge l'Arsenal ricorderà proprio l'avvento di Rino Gattuso - prossimo avversario agli ottavi di Europa League - sulla panchina del Milan e prima di lui di Ancelotti, Inzaghi, Seedorf, con evidenti e alterne fortune o sventure: chiedere ad una vecchia gloria di prendersi sulle spalle la squadra già incamminatasi sull'ennesima via dei rimpianti.

Del resto, "chi non vorrebbe essere l'allenatore dell'Arsenal?" si chiede Thierry Henry a proposito dell'identikit del successore di Arsene Wenger, mai così vicino - dopo 22 anni di onorato servizio fra i Gunners - ad essere accompagnato alla porta. Il quarto posto del Tottenham lontano 10 punti e la debacle in Coppa di Lega contro il City allungano di ora in ora la lista dei papabili, una manna per i tabloid.

A Jardim, Loew, Rodgers e Arteta si aggiunge dunque anche Titi, che dal salotto tv della sua seconda vita rincara: "Non so cosa succeda nelle stanze dei bottoni, ma chi rifiuterebbe una chiamata così?". Se poi sei il capocannoniere dell'Arsenal di tutti i tempi, con 228 gol segnati, quella domanda retorica diventa una forma di autocandidatura: la Serie A l'ha solo sfiorata, la Premier l'ha dominata all'inizio del terzo millennio, la Champions gliel'ha regalata invece il Barça di Guardiola che a Roma, finale 2009, iniziava a proiettare sul mondo il suo fascio di luce vincente.

Ce n'è abbastanza per mandare all'aria l'aplomb di monsieur Wenger, anche se il vero piano è farne saltare, virtualmente, la panchina già agli ottavi: quando un nuovo show internazionale del gattusismo metterà nel mirino la sua prossima vittima.