Guangzhou Evergrande, Cannavaro taglia Jackson Martinez

Clamoroso in Cina. Jackson Martinez, l'attaccante colombiano che solo un paio di estati fa era inseguito da mezza Europa Milan compreso, è stato di fatto tagliato dal Guangzhou Evergrande, che non lo ha inserito nelle liste del club per il campionato cinese e la Champions asiatica.

A riportarlo è il 'Mundo Deportivo', che parla di rottura totale tra l'attaccante ex Porto, che nel 2016 fu pagato la bellezza di 42 milioni di euro, e Fabio Cannavaro, tecnico del club. Una rottura che sarebbe "definitiva", tanto che qualche giorno fa la foto di Jackson Martinez è addirittura scomparsa dal sito ufficiale del club cinese.

L'avventura in Cina non è stata certo indimenticabile per l'attaccante ex anche dell'Atletico Madrid, che in quasi due anni ha collezionato appena 10 presenze a causa di un serio infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. Adesso i problemi fisici sono superati, ma per lui non c'è più spazio: Cannavaro ha preferito riservare i quattro posti per gli stranieri per Nemanja Gudelj, Ricardo Goulart, Alan e Kim Young-Gwon.

Si prospetta un ritorno in Europa per il centravanti colombiano.