Griezmann, il mistero resta: "Il mio futuro dopo il Mondiale"

Come ci ha da sempre abituato e soprattutto in questi ultimi anni, il calciomercato è solito regalare grandi sorprese e la sorpresa del giorno arriva dal raduno della Francia e riguarda Antoine Griezmann. Le Petit Diable ha parlato in conferenza stampa ma, nonostante lo avesse promesso, non ha svelato al mondo dove giocherà l'anno prossimo.

Mesi fa il suo futuro sembrava scritto, a inizio maggio Bartomeu aveva avvisato Cerezo che il Barcellona avrebbe pagato la clausola per Le Petit Diable, negli stessi giorni Luis Suarez ne annunciava pubblicamente l'arrivo dandogli il benvenuto in blaugrana, e poi circa tre settimane fa l'attaccante francese sembrava aver rifiutato la proposta indecente avanzata dall'Atletico Madrid per convincerlo a rinnovare.

E invece...e invece stando a quanto riporta Canal Plus, Griezmann rifiuterà il Barcellona in quanto avrebbe deciso di restare a Madrid, alla corte di Simeone, che avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel convincerlo a proseguire coi colchoneros. Secondo le indiscreszioni della tv francese l'attaccante rinnoverà col club spagnolo fino al 2023 e guadagnerà circa 25 milioni a stagione bonus inclusi.

Cifre e dettagli che però come detto non hanno trovato conferma nella conferenza stampa dell'attaccante francese dal ritiro della nazionale di Deschamps: "Mi dispiace molto, lo so che c'erano molte aspettative riguardo le mie parole - ha detto Griezmann - ma non annuncerò la mia decisione oggi. La cosa mi lascia comunque abbastanza tranquillo, al momento sono focalizzato sulla Coppa del Mondo. Ho già deciso cosa farò, ma lo comunicherò dopo il Mondiale".

