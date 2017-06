Griezmann: "Atletico, ora più che mai". Milan, United su Morata?

Ahora más que nunca #Atleti #Todosjuntos Un post condiviso da Antoine Griezmann (@antogriezmann) in data: 1 Giu 2017 alle ore 11:38 PDT

"Ora più che mai". Poche parole, una foto e un paio di hashtag piuttosto significativi. Uno è #Atleti, l'altro è #todosjuntos, "tutti insieme". Il post di Antoine Griezmann su Instagram la dice lunga: il blocco al mercato confermato dal Tas costringerà l'Atletico Madrid a non effettuare acquisti quest'estate. Facile capire, allora, che se non arriverà nessuno, difficilmente qualcuno partirà. Di sicuro non il suo miglior giocatore. Così Griezmann, dato già in inverno a un passo dal Manchester United, si vede ancora "colchonero".



La sua dichiarazione d'amore diventata in breve tempo virale sul web rischia di creare un effetto domino che può mettere nei guai il Milan. Facile capire il perché: allo United, che venga concessa o no un'altra chance a Ibra, serve comunque un altro attaccante e la prima alternativa a Griezmann, almeno fino a un paio di settimane fa, sembrava essere proprio Alvaro Morata.



A questo punto Mourinho può tornare all'attacco, con i 100 milioni risparmiati per il francese da investire. Il Milan, che avrebbe voluto chiudere in fretta per l'attaccante del Real, rischia ora di dover partecipare a un'asta, anche se i Red Devils sono interessati anche a Lacazette (che avrebbe dovuto sostituire Griezmann all'Atletico) e a Lukaku, che lascerà l'Everton e già conosce la Premier. Tra le possibili alternative c'è anche Andrea Belotti: anche la sua clausola è pari a 100 milioni.