Gozzi: "Ostaggi dei giocatori, per loro i contratti sono carta igienica"

Questa più di altre si sta dimostrando una sessione di mercato all'insegna della tensione tra società e calciatori, che cercano di arrivare alla rottura pur di essere ceduti (tra gli esempi più eclatanti Coutinho, Dembélé, Kondogbia, Keita fino ai certificati medici di Bernardeschi e Kalinic) ma c'è chi non ci sta.



Antonio Gozzi, presidente dell'Entella, è tra questi: "Ormai siamo in ostaggio dei chiari di luna dei giocatori. I contratti non valgono e sono diventati asimmetrici con le società costrette a rispettarli in tutto e per tutto, mentre per i calciatori sono carta da cesso, soprattutto quando decidono di cambiare squadra forzando la mano fino ad arrivare a risoluzioni unilaterali".



Gozzi continua: "Alla fine un’altra società si carica sulle spalle il grave inadempimento contrattuale operato dal calciatore che alla fine la fa sempre franca senza mai ricevere sanzioni - le parole alla Gazzetta dello Sport -. Bisogna intervenire, servono meccanismi che disincentivino questi comportamenti e una riforma delle regole: ne ho già parlato con Tommasi ed altri presidenti".