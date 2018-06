Glik verso il ritorno in Serie A: Sampdoria, Lazio o Torino-bis

Kamil Glik rischia di restare fuori dalla Champions perché il suo Monaco ha avuto un crollo clamoroso nel girone di ritorno e potrebbe finire fuori dalle prime tre posizioni in Ligue 1. Così, nonostante un contratto fino al 2021, il difensore polacco potrebbe lasciare il Principato e fare ritorno in Serie A la prossima estate dopo soltanto due anni.



Secondo France Football, sono tre i club italiani interessati al giocatore: il Torino, dove Glik ha militato per ben 5 anni dopo essere transitato da Palermo e Bari, la Lazio e la Sampdoria. Glik ha solo 30 anni, ma la proposta del club granata, secondo l'indiscrezione del magazine francese, va già oltre la carriera in campo: contratto triennale e futuro da dirigente. Pur restando fuori dall'Europa, come scelta di cuore e di vita, il polacco potrebbe propendere per quest'opzione.



La Lazio mette sul piatto la possibile qualificazione alla Champions per fargli occupare il ruolo che sarà lasciato libero da De Vrij, la Sampdoria gli offrirebbe la guida del reparto difensivo ma al momento sembra la soluzione meno praticabile.