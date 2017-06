Giro di terzini: Aleix Vidal per l'Inter, la Juve insiste su De Sciglio?

In vista della sessione di gennaio i terzini del nostro campionato sono al centro di nuemerose manovre di mercato. Darmian, ai margini del Manchester United di Mourinho, è finito da tempo nel mirino dell'Inter e farebbe comodo al nuovo tecnico Pioli per rinforzare le fasce. Attenzione perchè secondo il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi il favorito per approdare in nerazzurro sarebbe il blaugrana Aleix Vidal che non ritentra nei piani del Barcellona.



La partenza di Vidal spingerebbe il club spagnolo a puntare su Lichtsteiner, in scadenza di contratto a giugno e utilizzato con poca continuità da Allegri: il tecnico lo ha anche escluso dalla lista Champions. La non più giovane età dello svizzero costituirebbe però un freno all'operazione.



Qualora dovesse davvero partire Lichtsteiner, la Juventus potrebbe tornare nuovamente all'assalto di De Sciglio. L'esterno rossonero sta trovando spazio con Montella ma non ha ancora rinnovato il contratto che scade nel 2018 e al momento, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'accordo per il prolungamento appare lontano. Allegri apprezza molto De Sciglio, lo ha fatto esordire in Serie A e Champions e vorrebbe riaverlo a disposizione. L'operazione tuttavia sembra complicata.