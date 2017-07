Gigio: "Sono orgoglioso, mi spiace per chi si è sentito tradito"

Il corteggiamento, le titubanze, il gran rifiuto, la rabbia dei tifosi, le contestazioni, Dollarumma, i social, gli hacker, i caffè, il ripensamento, l'accordo e oggi, finalmente, la firma. La telenovela Gigio Donnarumma si è chiusa questa mattina in diretta su Premium Sport HD: "Sono contentissimo e orgoglioso di essere al Milan. Non ho mai avuto dubbi, mi dispiace che i tifosi hanno pensato che io abbia tradito. Li ringrazio per avermi sostenuto in questi due anni. La maturità? Ringrazio il Ministro dell’Istruzione e prometto che l’anno prossimo sarò ragioniere”.



Il portiere ha poi aggiunto altro all'esterno di Casa Milan su se stesso ("Ho letto cose che non volevo leggere") e sul fratello ("Ho letto cose che non mi sono piaciute, sono stati Fassone e Mirabelli a volerlo fortemente"). E poi ha provato ad andare oltre il passato: "Non volevo assolutamente ferire i tifosi e spero che le cose tornino come prima". Poi, prima di firmare autografi e posare per selfie con gli oltre 50 sostenitori, fra cui molti bambini, il 18enne portiere ha parlato dei prossimi obiettivi in rossonero: "Quello di quest'anno è tornare in Champions".

Prima delle parole del 18enne portiere del Milan, ci sono state quelle del ds Fassone: "È una giornata particolare e importante. Solitamente non presentiamo un rinnovo di contratto, ma quello di Gigio è stato il tormentone dell’estate. Oggi celebriamo una trattativa lunga e sofferta, fatta di spiegazioni e passi avanti. Questi nuovi 4 anni ci danno nuove soddisfazioni. A 18 anni è difficile prendere simili decisioni. Credo che da parte sua, la scelta di dare fiducia ad un nuovo Milan sia comprensibilmente sofferta, fatta di dubbi e tentennamenti, ma siamo orgogliosi che abbia scelto noi. Questa è la tua famiglia, la tua casa. Tutto verrà dimenticato alla prima parata".

Poi è stato il turno di Mirabelli: "Gigio ci ha sempre detto di voler rimanere al Milan. Questa vicenda non era facile, tra qualche anno magari entrerà nella storia. Non ci sono né vincitori né vinti, noi abbiamo fatto quello che andava fatto. Io stimo moltissimo Antonio e sono orgoglioso di presentarlo oggi”.

Infine tocca al nuovo numero 12 del Milan (che poi firma il contratto in diretta): "Ringrazio Fassone e MIrabelli per le belle parole. Sono contento di essere qui, è una cosa bellissima tornare a Milanello. Sarà bello rivedere certe persone e sarò in camera con mio fratello durante i ritiri. Ripeto, sono felice!”.

Prima di andare via il "battesimo" di Mirabelli, che ha simpaticamente rifilato due pacche sulle schiene dei fratelli Donnarumma.