Genoa, Preziosi: "Prima il centrocampista, poi il vice-Lamanna"

Il mercato invernale del Genoa passa attraverso tre situazioni: la cessione di Pavoletti, quella di Rincon e l'infortunio a Perin. Enrico Preziosi a Premium Sport conferma che la necessità più urgente è quella del centrocampo: "Cerchiamo un mediano, ma è difficile prenderlo in Italia e potremmo guardare all'estero. Gnoukouri? Un sicuro prospetto ma a noi serve uno che sia subito pronto, vista l'emergenza. Sanogo? Non ci siamo accordati tra società, come accade spesso nelle trattative".



Sul portiere, prima un bocca in lupo a Perin: "Gli faccio un grosso in bocca al lupo, è un ragazzo forte caratterialmente e tornerà sicuramente più forte di prima. Intanto Lamanna farà il titolare, poi entro giovedì sceglieremo il suo vice". Sulla punta: "Simeone rimane, non diciamo ora quanto vale se no arrivano subito le offerte...".