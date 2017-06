Genoa, Preziosi: "Pavoletti non si muove a gennaio. Se chiama De Laurentiis? Lo saluto"

"Pavoletti a gennaio non si muove, altrimenti lo avrei già venduto in estate". Così il presidente del Genoa Preziosi chiude al trasferimento del suo centravanti al Napoli: "Se chiama Aurelio De Laurentiis? Lo saluto. In questa stagione non lo cediamo, abbiamo fatto i nostri programmi. Ci farebbero comodo tutti i soldi offerti ma in questo momento non possiamo privarci del giocatore". Preziosi ha aggiunto: "Non farei mai a meno di un attaccante come Pavoletti: aiuta la squadra a salire, in area non perdona nessuno: se Ventura ha bisogno di questo giocatore l'ha trovato. In caso contrario può continuare con Immobile".



Smentite così le voci che davano per fatto l'accordo tra Genoa e Napoli per il passaggio del centravanti del Grifone alla corte di Sarri per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Gli azzurri dovranno pensare ad altre punte.