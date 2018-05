Genoa, Preziosi: "Aspetto che la Juventus chiami per Perin"

Enrico Preziosi commenta così le voci di un possibile interesse della Juventus per Mattia Perin: "I bianconeri devono ancora chiamarci ma credo che abbiano aspettato l'addio di Buffon per contattarci. Se ci contatteranno e faranno un'offerta consona ci siederemo ad un tavolo".



"Perin è stato dieci anni al Genoa e ce lo siamo goduto e credo che la sua volontà sia quella di andare via. Asta? Non ho mai fatto un'asta per lui, è una cosa detta da Marotta ma non è così. Credo che il giocatore sappia già dove vuole andare, probabilmente non c'è bisogno di scatenare un'asta. È chiaro - ha aggiunto Preziosi - che le cifre non le fa né il giocatore né la squadra che acquista ma quella che vende. Abbiamo una nostra valutazione e se sarà condivisa ok, altrimenti resterà da noi".



Intanto però Preziosi ha confermato l'interesse per Skorupski "è un ottimo portiere ma ci sono anche altri profili" (tra cui Rok Vodisek, quasi chiuso l'affare con il classe '98 sloveno del NK Olimpia Lubiana) e annunciato due arrivi importanti "la settimana prossima potremo iniziare a svelare cosa stiamo facendo. Stiamo seguendo due attaccanti esterni veri, del livello di Perotti e Falque per capirci. Uno già preso e l'altro farà le visite nei prossimi giorni".