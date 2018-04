Genoa, Perin: "Sogno di giocare la Champions"

Mattia Perin apre a un futuro lontano dal Genoa. "Giocare la Champions League è l'ambizione di ogni giocatore. Un sogno che ho sin da quando ero piccolo, vedremo se in futuro avrò l'opportunità di poterlo fare" ammette il portiere a margine dell'evento di beneficenza "Insuperabili" secondo quanto riferisce l'Ansa. Un possibile indizio di mercato perché il nome dell'estremo difensore è stato accostato in passato al Napoli, in creca dell'erede di Pepe Reina (che il prossimo anno giocherà nel Milan).



Il giocatore del Grifone comunque resta concentrato sul presente: "Al momento sono focalizzato sul Genoa e su quello che faremo in queste ultime giornate, poi vedremo quello che succederà". Lo stesso numero 1 lancia infine un messaggio chiaro alla società per la panchina rossoblu: "Ballardini merita assolutamente di iniziare l'anno, non è nemmeno da discutere".