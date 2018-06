Genoa, Perin: "Juve? Mi sento pronto a fare il salto di qualità"

Mattia Perin in questi giorni è al centro di una trattativa fra la Juventus e il Genoa. Sembra in via di definizione l'affare ma il portiere, in conferenza allo Juventus Trainging Center (gli azzurri sono a Torino dove lunedì giocheranno contro l'Olanda in amichevole allo Stadium), preferisce 'dribblare' l'argomento.



"Non mi sento già a casa qui. Sto pensando alla Nazionale, lascio fare ai miei agenti e alle due società. Per dieci-undici giorni sto cercando di lasciare fuori le voci di mercato. È un momento importante della mia carriera dopo tanti anni trascorsi al Genoa. In questa stagione abbiamo raggiunto l'obiettivo della salvezza, c'è la probabilità che vada via ma non è ancora fatto niente, mi sento pronto nel caso a fare un salto di qualità" le parole del 25enne.



In bianconero Perin troverebbe Szczesny: "In ogni grande club ci sono due ottimi portieri, ovunque vada ci sarebbe da conquistarsi il posto, è la realtà dei fatti e questo non mi spaventa. Dal punto di vista caratteriale sono cambiato. Negli ultimi due anni sono cambiato, credo in positivo. Mi sento migliorato e con più equilibrio".



Pur non sbilanciandosi l'estremo difensore rossoblù lancia segnali ai Campioni d'Italia: "Siamo venuti a Vinovo anche prima di Italia-Spagna: si respira aria di vittorie, di una squadra che ha successo. Entrare e allenarsi qui può solo far bene a ogni giocatore".



Infine, su Buffon del quale potrebbe raccogliere l'eredità non solo in Nazionale: "Per noi Gigi è un punto di riferimento. È uno dei migliori portieri al mondo. Ha sempre risposto sul campo alle critiche. Ho un rapporto eccezionale con lui, lo stimo molto e da lui c'è tanto da imparare, non soltanto per le doti tecniche".