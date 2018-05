Genoa, Palladino a Perin: "Non andare alla Juventus: sono robot"

Mattia Perin sembra molto vicino alla Juventus: il portiere ha già espresso più o meno chiaramente i suoi desideri, e del resto il Genoa sembra aver trovato un sostituto.



Eppure un ex compagno gli rivolge un consiglio che va in direzione opposta: "Io spero ancora che ci ripensi, rischia di andare a fare il secondo. Lui, che per natura è uno spirito libero e ha bisogno di giocare e primeggiare, finirebbe in un ambiente dove per andare avanti devi essere un robot, essere in prima linea con tutto e tutti" le parole alla Repubblica Genova.



L'attaccante dello Spezia, tre stagioni e 57 partite in maglia juventina, prosegue: "Capisco la sua voglia di crescere ma forse lo farebbe soffrire meno un altro anno al Genoa, da protagonista vero".