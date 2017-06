Genoa, esonerato Juric: ecco Mandorlini

Il Genoa non vince da 9 partite consecutive, nelle quali ha ottenuto solo due pareggi e sette sconfitte consecutive e lo 0-5 contro il Pescara è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e anche il presidente Preziosi. Nella notte Ivan Juric è stato esonerato, il sostituto è già ufficiale: è Andrea Mandorlini (ex tecnico del Verona, dove era stato esonerato nel 2015 e con il quale aveva appena risolto il contratto), che ha firmato fino al 2018.



I tifosi del Grifone sono sul piede di guerra: i rossoblù andati a Pescara sono usciti dallo stadio prima della fine del primo tempo mentre altri 200 hanno atteso il ritorno della squadra dall'Abruzzo per contestare giocatori e società. Sorvegliati dalle Forze dell'ordine, i tifosi hanno accolto con insulti e sputi il pullman rossoblù.

IL TWEET DEL GENOA