Genoa, è fatta per Vodisek: Perin verso la Juventus

Voleva il Napoli, ma alla fine ha scelto il Genoa. Rod Vodisek, portiere 19enne sloveno dell'Olimpia Lubiana, è il primo colpo (di certo non l'ultimo) del mercato estivo del presidente Preziosi: l'intesa è stata raggiunta e il portiere è atteso in città per svolgere le visite mediche di rito.

"In Slovenia è il più grande portiere per talento" assicura Mladen Rudonja, ds dell'Olimpia, e il Genoa lo metterà sotto contratto per quattro anni (arriva a parametro zero). Un colpo importante per la rosa di Davide Ballardini, che però conferma anche come l'addio di Mattia Perin sia ormai certo (destinazione Juventus).

Ai nostri microfoni il portiere azzurro ha dichiarato di essere pronto e secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe anche già trovato l'accordo con i bianconeri: quinquennale da 2.2 milioni di euro netti a stagione. Manca ancora, invece, l'intesa col Genoa: la società di Preziosi valuta Perin 15 milioni di euro, Marotta non vorrebbe spenderne più di dieci e per questo motivo è probabile che nell'affare venga inserita una contropartita tecnica. Audero (portiere), Sturaro (centrocampista) e Kean (attaccante) i tre nomi graditi al Grifone.