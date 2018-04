Genoa, Criscito firma per 5 anni: ha detto no all'Inter

Domenico Criscito tornerà in Serie A dopo 7 anni e ripartirà esattamente da dove aveva lasciato: il difensore, infatti, dirà addio allo Zenit in estate, quando scadrà il contratto, e arriverà gratis al Genoa, il club dov'è cresciuto, prima di trasferirsi alla Juve quando era ancora nel settore giovanile, e dove ha giocato le sue ultime stagioni in Italia.



Una scelta di cuore, quella del difensore: ha firmato un contratto quinquennale per 1,2 milioni a stagione che lo porterà a giocare in rossoblù fino a 36 anni, poi diventerà responsabile del settore giovanile continuando il suo percorso nel club. Per il Genoa, Criscito ha detto a un'offerta superiore che era arrivata dall'Inter, pari a circa 2 milioni all'anno.