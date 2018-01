Genoa, Centurion via: va in prestito al Malaga

Si chiude dopo pochi mesi la seconda avventura dell'argentino Ricardo Centurion al Genoa. Il fantasista, che ha trovato pochissimo spazio in rossoblù sia con Juric sia con Ballardini, giocando appena tre gare in campionato per un totale di sessanta minuti, proseguirà la sua stagione in prestito al Malaga, attualmente penultimo nella Liga.



Anche in Spagna, dunque, l'ex Boca Juniors proverà a lottare per la salvezza: per il trequartista di Buenos Aires classe 1993 non esattamente un salto di qualità. E dire che Roberto Baggio, non proprio uno qualunque e ammiratore del calcio argentino, lo aveva definito il suo possibile erede. Ma Centurion, che era già stato al Genoa nel 2013-14 collezionando 12 presenze in campionato, ha deluso ancora. Anche i grandi possono sbagliare. E ovviamente il riferimento è Baggio...