Gattuso seguito da un club estero: il Milan blinda il tecnico?

L'operato di Gattuso al Milan non sta passando inosservato. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport un club estero, forse più di uno, avrebbe manifestato il proprio interesse nei confronti del tecnico e gli avrebbe fatto pervenire messaggi in tal senso. Ringhio da par suo ha più volte ribadito che per lui allenare i rossoneri è un sogno e tuttavia il club di via Aldo Rossi potrebbe pensare di blindare l'allenatore con un rinnovo.



Al momento Gattuso è legato al Diavolo fino al 2019 con uno stipendio da 120 mila euro: non è da escludere che venga rivista la data di scadenza con adeguamento dell'ingaggio considerati i risultati fin qui ottenuti (8 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte in 15 partite). Secondo la Rosea Fassone e Mirabelli scioglieranno presto questo nodo: possibili novità importanti nelle prossime settimane.



Novità anche sul fronte societario in senso stretto: l'amministratore delegato milanista starebbe studiando la creazione di una newco, una controllata di proprietà del Milan e non di Li Yonghong, che prenderebbe in carico diritti di immagine, tv, sponsorizzazioni e stadio in grado di produrre utili con bassi costi. Così sarebbe più agevole rinfinanziare il debito (303 milioni di euro più interessi) con Elliott (la banca d'affari Merrill Lynch potrebbe trovare più finanziatori).