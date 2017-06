Galeone: "Ho detto ad Allegri di lasciare la Juve, all'Arsenal può fare la storia"

Come se non bastassero le liti all'interno dello spogliatoio e i rumors sempre più insistenti dei giornali inglesi, a gettare ulteriori ombre sul futuro juventino di Massimiliano Allgeri ci ha pensato, in un'intervista al Messaggero, il suo amico e mentore Giovanni Galeone: “Si ci siamo visti la settimana scorsa ed abbiamo parlato del caso Bonucci. Situazione gestita benissimo, lui ha sempre preteso rispetto - ha spiegato Galeone, che poi si è sbilanciato sulle prospettive del tecnico - Non so se il suo ciclo alla Juve sia terminato, ma gli ho detto che dopo tante vittorie bisogna dire basta. Mi rendo conto che è difficile lasciare la Juve, ma credo sia pronto per una grande esperienza all’estero. Lo vedrei molto bene in Inghilterra più che in Spagna. All’Arsenal potrebbe scrivere una nuova pagina di storia con una squadra giovane e divertente. Ma alla fine potrebbe anche restare alla Juve, dipenderà tutto dalla sua decisione”.

Ipotizzando la partenza di Allegri, Galeone prova anche a immaginare chi potrebbe prendere il suo posto sulla panchina bianconera: "La Juve potrebbe prendere Paulo Sousa: uno dall’anima juventina. Spalletti non si discute, ma credo che lui e Sarri siano troppo sanguigni, non hanno juventinità. Giampaolo, invece, potrebbe finire alla Fiorentina".