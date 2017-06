Gabigol sulle tracce di Adriano, l'agente: "Potrebbe andare in prestito"

Il caso Gabigol continua a tenere banco in casa Inter. Dopo i quattro minuti (con ammonizione) giocati contro il Sassuolo Wagner Ribeiro, agente del brasiliano dell'Inter, è tornato a dire la sua sullo scarso impiego del suo assistito e ha attaccato il club nerazzurro: "Gabriel non è felice, in estate Thohir mi ha detto che nell'Inter ne avrebbero fatto il giocatore migliore al mondo - ha spiegato - Fisicamente sta bene e si inserisce nella squadra, eppure in tre mesi ha giocato 19 minuti".

Ribeiro non ha nascosto l'insofferenza per lo scarso utilizzo del brasiliano ed è anche tornato a parlare di prestito, ricordando il caso Adriano (che dopo i primi mesi in nerazzurro fu mandato in prestito prima alla Fiorentina e poi al Parma): "A gennaio, quando sarò in Italia, chiederò al ds Piero Ausilio qual è il progetto di Pioli per lui, se gli daranno qualche chance o lo manderanno via in prestito". Per l'attaccante ci sarebbe la possibilità Las Palmas, oppure l'ipotesi ritorno in Brasile: "Prima deve chiarire la sua posizione nell'Inter. Ma al Las Palmas dovrebbe affrontare un altro processo d'adattamento. Adriano è andato al Parma ed è tornato Imperatore - ha detto il suo agente, che poi ha spiegato - Me l'hanno chiesto quattro grandi club brasiliani, ma è stato pagato 30 milioni e oggi ha un ingaggio europeo: è difficile che un club brasiliano se lo possa permettere".

Infine l'immancabile riferimento a Inter-Fiorentina, vero cavallo di battaglia di Ribeiro: "Ero a San Siro, c'era il presidente Erick Thohir e gli ho chiesto perché non veniva fatto giocare nel secondo tempo quando l'Inter vinceva 3-0 - ha raccontato - Capisco che è giovane e che ha tanto da imparare, ma mi chiedo cosa gli manchi per giocare. Se l'Inter fosse in testa alla Serie A direi che stanno aspettando per farlo giocare. Ma l'Inter è a metà classifica e lui non ha chance..."