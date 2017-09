Gabigol, Sporting Lisbona in vantaggio su Benfica e Malaga

In quale squadra giocherà Gabigol? E' la domanda ricorrente degli ultimi giorni dopo che l'accordo con lo Sporting Lisbona sembrava cosa fatta la scorsa settimana. Il rumoroso silenzio ha fatto pensare che la trattativa potesse essere naufragata.



In realtà i Leoni sono ancora in vantaggio e lo sono ancora di più dopo la qualificazione ai gironi di Champions League. Il club portoghese ha infatti la liquidità necessaria per pagare parte dell'ingaggio della punta brasiliana (4 milioni di euro) che opterebbe per la soluzione verde-bianca.



Un'altra società lusitana si è mossa per il 20enne, ovvero il Benfica (è circolata l'ipotesi di uno scambio con Lisandro Lopez) ma al momento le Aquile restano indietro. Nel frattempo l'Inter avrebbe trovato un accordo di massima con il Malaga: pure il club spagnolo rimane sfavorito rispetto allo Sporting. Esclusa del tutto l'ipotesi che l'ex Santos (pagato 29 milioni un'estate fa) venga girato in qualche squadra italiana (si erano fatte avanti Genoa e Bologna).