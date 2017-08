Freddy Adu, provino in Polonia: ma il tecnico non lo vuole

Tornando al 1999 con la macchina del tempo, Freddy Adu era segnalato come un sicuro crack del calcio mondiale: a 10 anni l'Inter lo cerca ma la madre lo convince a rimanere in America per studiare, pochi anni dopo firma un contratto di sponsorizzazione da un milione di dollari, fa anche un provino con il Manchester United. Poi, solo delusioni: Finlandia, Turchia, Portogallo, Serbia, Brasile e Grecia.



Oggi il centrocampista statunitense di orgini ghanesi, 28 anni da poco compiuti, tenta l'avventura nella prima divisione polacca. Il neopromosso Sandecja Nowy Sacz, infatti, gli ha proposto un provino ma la società avrebbe fatto tutto questo alle spalle del tecnico, che non vuole Adu. "So che qualcuno lo accompagnerà qui dall'aeroporto. Nessuno mi ha detto niente, non gli farò il provino anche se me lo chiedessero. Invece che tentare di costruire la squadra in modo intelligente, cerchiamo un vecchio aspirapolvere" ha detto Radoslaw Mroczkowski. Come andrà a finire?

