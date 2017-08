Fiorentina, ultimatum al Milan per Kalinic: aspetta fino a venerdì

Pantaleo Corvino si è stufato di aspettare e con lui anche Stefano Pioli: Nikola Kalinic è un giocatore intorno al quale poter costruire la squadra, così il d.s. e il tecnico viola non hanno intenzione di perderlo negli ultimi giorni di mercato senza poterlo rimpiazzare adeguatamente. Ecco perchè la Fiorentina ha scelto la linea dura col Milan dando un ultimatum.



I rossoneri avranno tempo fino a venerdì per alzare la loro offerta e rilanciare la trattativa che si è arenata ormai quasi un mese fa, quando il giocatore uscì allo scoperto annunciando di voler partire: i viola hanno chiesto 25 milioni più Niang per il croato e difficilmente si andrà al ribasso. Se entro questa settimana Fassone e Mirabelli (che pure hanno pubblicamente dichiarato di voler restare fermi fino a Ferragosto) non si muoveranno, Corvino toglierà Kalinic dal mercato. E l'attaccante sarà, con Chiesa, il faro della nuova Fiorentina.