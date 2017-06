Fiorentina: ultimatum a Bernardeschi, Inter in agguato

Nel corso della presentazione di Pioli, Pantaleo Corvino ha anche affrontato l'argomento mercato toccando inevitabilmente il tema Bernardeschi. L'esterno viola è in scadenza di contratto nel 2019 e le discussioni sul prolungamento sono a un punto fermo: il giocatore vorrebbe inserire una clausola, la Fiorentina ha risposto picche e quindi gli agenti chiedono garanzie tecniche sulla competitività futura della squadra.



"Gli abbiamo fatto una proposta che va oltre le nostre possibilità - le parole di Corvino -, abbiamo fatto questo sacrificio perché vogliamo puntare su un giocatore simbolo. Vogliamo una risposta in tempi brevi e l’abbiamo ribadito al suo agente. Lui ha sempre detto di voler restare alla Fiorentina, adesso deve rispondere con i fatti".



Bernardeschi è tentato dalle offerte di Inter (soprattutto) e Juventus. Suning avrebbe già preso contatti con la Fiorentina offrendo tra gli 80 e i 90 milioni per l'accoppiata Bernardeschi-Kalinic (il croato però andrebbe allo Jiangsu): sono giorni caldi.