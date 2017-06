Fiorentina: ufficiale Saponara. E può arrivare anche Caceres

Colpo a sorpresa di Pantaleo Corvino negli ultimi giorni di mercato, forse due: Riccardo Saponara è di fatto un giocatore della Fiorentina, Martin Caceres potrebbe diventarlo. Il trequartista dell'Empoli ha saltato l'ultima partita per infortunio, non giocherà neppure a Crotone e non sta certamente vivendo la migliore stagione della sua vita: ha segnato solo 2 gol e ha raramente innescato con i suoi assist le punte che si sono alternate nell'attacco toscano come faceva lo scorso campionato.



Ma il talento, ovviamente, non è sparito, così i viola lo prendono in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro (dall'affare ci guadagna anche il Milan, che ha il 30% sul plusvalore della rivendita del giocatore da parte dell'Empoli), anche perché Ilicic vive un momento di scarsa forma e un rinforzo in quel reparto era gradito a Paulo Sousa. L'Empoli ha dato il via libera anche perché avrebbe già trovato il sostituto: la trattativa per avere El Kaddouri dal Napoli è ben avviata.



Caceres era in procinto di trasferirsi al Trabzonspor, poi non ha superato le visite mediche e l'accordo è saltato. Ora l'ex difensore della Juve ci riprova con la Fiorentina: anche qui saranno decisivi i test prima della firma del contratto.