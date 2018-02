Fiorentina, Sportiello potrebbe non essere riscattato

Una settimana fa il calcio d'angolo di Pulgar, venerdì la punizione di Bernardeschi: non è un momento facile per Marco Sportiello. Lo stesso Pioli, dopo la partita contro la Juventus, aveva ammesso il mezzo errore del suo portiere: "Troppo facile segnare così per Federico, l'episodio ha indirizzato la partita".



Ecco perché, secondo la Gazzetta dello Sport, ora la società viola sta seriamente riconsiderando l'opportunità di riscattare per 5,5 milioni di euro a fine stagione Sportiello, arrivato in prestito dall'Atalanta. Alle spalle dell'attuale numero uno della Fiorentina c'è Dragowski che, nelle intenzioni del club, diventerà titolare la prossima stagione.