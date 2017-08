Fiorentina scatenata: Biraghi e Gil Dias ufficiali, Pezzella e Simeone quasi

Ferragosto torrido a Firenze, ben oltre le temperature. A riscaldare l'ambiente ci pensa Pantaleo Corvino, che prova a rispondere alle critiche dei tifosi piazzando quattro colpi in un solo giorno, due già ufficiali, uno quasi e uno in dirittura d'arrivo. Hanno già firmato i rispettivi contratti Gil Dias e Cristiano Biraghi, Simeone ha già lasciato il Genoa parlando già da viola, è quasi fatta per German Pezzella.



Il ringiovanimento della rosa prosegue, dunque: il club mette a disposizione di Pioli altri elementi da valorizzare. Il fiore all'occhiello è ovviamente il Cholito Simeone che ha già parlato da attaccante viola: "Per me è una nuova avventura". Arriva dal Genoa per 18 milioni complessivi, l'anno scorso ha segnato 12 gol al primo campionato in Italia e ha cominciato questa stagione con una rete in Coppa Italia. Gil Dias, 21 anni a fine settembre, è un'ala sinistra e arriva in prestito biennale dal Monaco: ha fatto il suo cameo in Ligue 1 entrando a 7 minuti dal termine con il Digione, l'anno scorso ha segnato 6 gol con la maglia del Rio Ave, nella serie A portoghese. Biraghi è più conosciuto in Italia: è un terzino sinistro scuola Inter che ha sempre cambiato squadra in estate da quando è diventato professionista, passando per Juve Stabia, Cittadella, Catania, Chievo, Granada e Pescara, dove ha giocato l'ultima stagione: costerà 3 milioni che andranno a bilancio l'anno prossimo, quando bisognerà adempiere all'obbligo di riscatto. Pezzella ha 26 anni ed è il più esperto dei quattro: gioca nel Betis, l'avrà visto all'opera chi ha seguito le amichevoli di Inter e Milan. Serve a Pioli per completare il pacchetto dei centrali con Hugo, Astori e Milenkovic.



Non è tutto: sempre oggi, la Fiorentina ha ufficializzato anche la permanenza di Milan Badelj: il croato - si legge nella nota - ha scelto di sposare "il progetto tecnico con Pioli". E forse questa è la migliore notizia per il tecnico.