Fiorentina, Pioli deve liberarsi dall'Inter

Stefano Pioli era, è e resta la primissima scelta della Fiorentina per sostituire Paulo Sousa nella prossima stagione. Lo stesso Antognoni non più tardi di lunedì ha ammesso "ha il profilo giusto per noi" e tutti gli indizi portano al tecnico fresco di esonero dall'Inter per la panchina viola dell'annata 2017/18.



Ma Pioli è ufficialmente ancora stipendiato dall'Inter e, prima di essere liberato, vorrebbe da Suning l'intera seconda annata di contratto, pari a 1,8 milioni di euro netti. I nerazzurri non ci stanno e puntano a trovare un accordo per la buonuscita in modo che la società risparmi qualcosa e il tecnico possa intraprendere una nuova avventura.



Solo nel caso in cui la transazione tra Inter e Pioli non andasse a buon fine, la Fiorentina virerebbe su un altro profilo, curiosamente anch'esso dal passato nerazzurro: Andrea Stramaccioni. Il tecnico romano 41enne è libero da dicembre, dopo la conclusione dell'esperienza greca sulla panchina del Panathinaikos, e sarebbe ben contento di ricominciare dalla serie A.