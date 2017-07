Fiorentina, Kalinic risponde a Corvino: "Voglio il Milan"

Non si è fatta attendere la risposta di Nikola Kalinic alle dichiarazioni di Pantaleo Corvino. L'attaccante croato della Fiorentina, da settimane nel mirino del nuovo Milan, è uscito allo scoperto con dichiarazioni molto forti annunciando di fatto il proprio addio a Firenze: "Grazie Fiorentina per questi due anni e per l'opportunità data - ha detto Kalinic - ma io voglio fare uno step superiore e per questo voglio andare via. So che il Milan mi vuole e penso che per me questa sia una grande opportunità. Ecco perché voglio andare al Milan e ritengo chiuso il mio ciclo con la Fiorentina"